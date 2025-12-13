Dove vedere Torino-Cremonese

La partita tra Torino e Cremonese della 15^ giornata di Serie A si gioca sabato 13 dicembre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Torino-Cremonese, valida per la 15^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 13 dicembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Cremonese

Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Cremonese in Serie A (5V, 5N), l'unico successo dei grigiorossi nel periodo risale al 18 dicembre 1994 (3-0 allo Zini). La Cremonese ha vinto solo una delle sette trasferte contro il Torino in Serie A (3N, 3P): la prima gara fuori casa contro i granata nel torneo, il 25 maggio 1930 (3-2 allo stadio Filadelfia). Il Torino arriva da tre sconfitte di fila in campionato contro Como, Lecce e Milan; i granata potrebbero perdere almeno quattro gare consecutive in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2020 (sei in quel caso). Dopo i successi contro Bologna e Lecce, la Cremonese potrebbe vincere tre partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia; più in generale, solo una volta i grigiorossi hanno ottenuto tre successi di fila nel massimo campionato: nella striscia che comprende l'ultima giornata del 2022/23 e le prime due gare del torneo in corso. Il Torino è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (10V, 10N), l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Como lo scorso 13 aprile. Era dal 2009/10 (Parma 24 e Bari 21 in quel caso) che due squadre neopromosse non guadagnavano almeno 20 punti dopo 14 match nella stessa stagione di Serie A (Cremonese e Sassuolo, entrambe 20 nel 2025/26).