Luka Modric lo scorso nove settembre ha festeggiato 34 anni. Non più un ragazzino, ma la voglia di giocare è ancora tanta. Così come la sua forza, che lo ha portato a vincere un nuovo premio. Si tratta del Golden Foot 2019, rassegna calcistica monegasca arrivata alla sua 17esima edizione. In corsa c'erano anche Ronaldo, Messi, Lewandowski e molti altri campioni, ma alla fine l'ha spuntata proprio il centrocampista del Real Madrid. Che non si guarda indietro, mai. Gli occhi sono sempre proiettati in avanti, alla prossima sfida: "L’Italia mi piace, è vicino alla Croazia - ha spiegato in esclusiva a Sky Sport - seguo la Serie A perché ho molti compagni di Nazionale che ci giocano. Poi gli italiani sono fantastici e hanno una mentalità simile a noi croati". Parole al miele per i tanti tifosi del nostro paese che lo vorrebbero nelle loro squadre del cuore. Parole che aprono a possibili trattative di calciomercato? "Vedremo se un giorno potrò giocare in Italia - ha continuato il classe 1984 - non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real Madrid , mi piace stare nel Real e per adesso vedo il mio futuro solo lì".

Il Pallone d'Oro

Luka Modric è anche il Pallone d'Oro in carica. Lo scorso dicembre il premio è andato a lui, per la prima volta in carriera. Ha rotto il dominio Messi-Ronaldo, che ci riproveranno a questo giro. Il giorno della premiazione si avvicina, lui non è fra i 30 candidati e la guarderà da esterno: "Vedremo chi vincerà. Sono rimasti in pochi candidati, ma non so chi avrà la meglio. Lo scopriremo fra qualche settimana. Io intanto sono oroglioso di aver vinto il Golden Foot e felice di godermi questa serata". La sua Croazia comanda nel Gruppo E delle qualificazioni ai prossimi Europei, ma Ungheria e Slovacchia non mollano. E, quando tornerà da Madrid, dovrà preparare la grande notte di Champions contro il Psg. La rivincita dopo la batosta subita al Parco dei Principi (3-0 il risultato finale): "Ma non cerchiamo rivincite - ha concluso - vogliamo giocare una grande partita in casa contro di loro. Sarà un bellissimo match e spero che si possa giocare bene e vincere perché possiamo ancora arrivare primi nel girone. Per noi sarebbe importante ed è quello che vogliamo".