Lautaro Martinez è in dubbio, ma non preoccupa. Né Scaloni, tantomeno Conte. Che lo osserva da lontano e lo aspetta fiducioso, qualunque cosa accada. È quasi tutto pronto in Arabia Saudita per la sempre tanto attesa Argentina-Brasile e uno degli ultimi punti di domanda della vigilia albiceleste riguarda proprio il Toro nerazzurro. Colpa di quella botta in testa subita nella partita contro il Verona che sembra smaltita ma che non gli ha permesso di allenarsi al meglio nei primi giorni di ritiro. E’ lo stesso Scaloni, che vorrebbe schierarlo titolare insieme a Messi e Aguero: "La formazione è quasi definita, restano solo alcuni dubbi per chi non è al 100% - ammette l'allenatore - Lautaro? Sta bene. Non si è allenato nei primi due giorni, aspetteremo fino all'ultimo per decidere sul suo impiego. Se dovesse farcela giocherà titolare insieme a Messi e Aguero”.