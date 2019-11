Inter, Bastoni: "Conte il meglio che potesse capitarmi. Godìn e Skriniar come fratelli"

Il giovane difensore nerazzurro a Sky: "Conte il miglior allenatore possibile per me, sa come trattare i giovani e mi spinge sempre a dare di più. Godìn e Skriniar mi insegnano tanto, è come se fossi il loro fratello minore. Nella mia vita ho vissuto esperienze che mi hanno cambiato, il calcio lo vivo come un gioco anche davanti a 80mila persone"