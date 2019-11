1/16 ©Getty

Convince eccome la nuova Inter targata Antonio Conte, allenatore che tiene il passo della Juventus in Serie A. Se in Champions i nerazzurri dovranno vincere le ultime sfide contro Slavia Praga e Barcellona per conquistare l’accesso agli ottavi, il campionato premia la squadra per risultati e mentalità. Solo un punto di ritardo dalla capolista, 10 vittorie in 12 partite e l’utilizzo sempre più convincente dei giovani. Già 8 i gol stagionali di Lautaro Martinez, importante il contributo delle new entry Sensi e Barella ma non solo: basta registrare l’età media dell’undici iniziale (25,45 anni) schierato contro il Verona, formazione dove Handanovic era l’unico over-30 in campo. Importante il ricorso di Conte alla linea verde, talenti impiegati in tutti i reparti con uno sguardo speciale ai baby in rampa di lancio dalla Primavera

Il credo di Conte: le 11 leggi dell'allenatore