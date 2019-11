Sky Sport Room, si parla del rapporto tra Nazionali e club

Come ogni sabato alle 23, ecco Sky Sport Room: in questa puntata si indaga il rapporto mai completamente risolto tra le Nazionali e le squadre di club. La diretta su Sky Sport Uno

Quinto episodio del viaggio di Sky Sport Room. Tema davvero di grande effetto, il rapporto tra le Nazionali e le squadre di club. Ne parleremo non tanto e non solo dal punto di vista dell’opportunità di interrompere i tornei per dar spazio, e giocatori, alle Nazionali. Cercheremo anche di capire come viene normato questo rapporto, come può essere possibile una coabitazione “pacifica” e possibilmente soddisfacente per tutte le parti.

Fermo restando che in quasi tutti i casi la questione economica è tutt’altro che secondaria. Ospiti di grande livello, un dibattito aperto e senza preconcetti.

Con rispetto per l’epicità del racconto legato alle competizioni tra Nazionali ma calandosi nella realtà attuale, che non può prescindere dalle pulsioni di alcuni club per competizioni diverse da quelle che oggi conosciamo.

Vi aspetto con Flavio Tranquillo e Paolo Condò questo sabato 23 novembre alle 23 su Sky Sport Uno.