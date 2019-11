L'appuntamento: stasera a Sky Sport Room si parla di Var e arbitri

Al quarto giro di Sky Sport Room insieme a Flavio Tranquillo e Paolo Condò proveremo ad andare oltre gli episodi, partendo però dagli stessi per analizzare quella che da qualche tempo è la madre di tutte le fonti di discussione: tecnologia, Instant Replay, aiuto all’arbitro.

C’è una bellissima immagine di un giocatore che accetta con un sorriso la decisione del Var di annullare il suo gol. Sorride, come a dire: “Ok, ci ho provato e ci sarei riuscito a fregarvi. Però c’è un occhio in più rispetto a quello dell’arbitro ed allora è giusto così”.

Ci sono invece episodi meno chiari, situazioni meno evidenti. Zone grigie nelle quali si inseriscono dubbi, polemiche, considerazioni a volte oneste altre volte interessate.

A Sky SportRoom abbiamo inviato due ex arbitri, un docente universitario, un ex magistrato ancora in campo per ricordarci i valori della trasparenza e della legalità e un telecronista decisamente contrario al Var.

Le parole chiave della serata saranno: verità, giustizia, regole ed interpretazione delle stesse. Ma soprattutto: ERRORE. Questa parola che tanto ci terrorizza, ma con la quale siamo biologicamente costretti a convivere.

Non vi diremo: “Era rigore!”, parleremo di tutti gli sport. Insieme, se vorrete essere con noi stasera, sabato 9 novembre alle 23 su Sky Sport Uno ragioneremo su tutto questo.

Vi aspettiamo.