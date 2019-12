Tre righe di messaggio sui profili social, 234 caratteri per congedarsi da Napoli e dal Napoli. Carlo Ancelotti ha rotto il silenzio dopo l’esonero arrivato nella tarda serata di martedì. "Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per l’opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE", ha commentato l’ex allenatore azzurro. Un post corredato dall’esultanza di gruppo dopo il gol di Lorenzo Insigne a Salisburgo. Quella sera il capitano era partito dalla panchina, ma Ancelotti gli aveva predetto che avrebbe fatto gol. E così, dopo aver realizzato la rete decisiva, il 24 è corso verso l’allenatore e lo ha abbracciato, dimenticando gli screzi dei giorni immediatamente precedenti. Una delle vittorie più belle della sua avventura a Napoli, scelta da Carletto per il messaggio di addio al club allenato nell’ultimo anno e mezzo.