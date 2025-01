Da Udine a...Udine. La Roma dopo 9 mesi torna a vincere in trasferta e batte, in rimonta e con due calci di rigore, l'Udinese per 2-1. "I ragazzi erano già carichi dopo la sconfitta in Olanda - ha detto a Dazn l'allenatore della Roma Claudio Ranieri -. Eravamo venuti qui con quella rabbia e determinazione di mettere fine a queste trasferte senza vittoria. Questa vittoria ci permette di avere più fiducia e ci dà quella rabbia agonista che dobbiamo sempre avere. Non possiamo averla solo in casa con l'Olimpico che ci stimola. Dobbiamo essere senza sentimenti: la volontà deve essere sempre quella di voler vincere, come abbiamo fatto in Olanda anche se il risultato non ci ha premiato. Questa è la Roma che voglio e che vorrei sempre vedere". Poi, sul nuovo acquisto Rensch, schierato subito dal 1': "Non era facile per lui essendo arrivato da tre giorni e avendo fatto due mezzi allenamenti con noi. Lo conoscevo bene: è un ragazzo che si applica e che ha un buon tempo di inserimento. Pian piano lo conosceranno anche i propri compagni".