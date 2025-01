L'Inter non si ferma, infila il 16° risultato utile di fila in campionato e resta a -3 dal Napoli con una partita ancora da recuperare. Tutto facile per i nerazzurri, che passano 4-0 a Lecce con quattro marcatori diversi: a segno Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi su rigore. Nuove conferme per Simone Inzaghi, che è diventato l'allenatore più precoce a vincere 200 partite (in 332 gare) nella storia della Serie A. Ecco la sua analisi a Sky: "Abbiamo avuto un grandissimo approccio, ho fatto i complimenti alla squadra. Non era semplice, abbiamo avuto poco tempo dopo Praga ma abbiamo organizzato una partita aggressiva e determinata come avevo chiesto. Il Lecce è venuto a prenderci con tanta gamba, sapevamo che potevano alternare momenti diversi. Noi abbiamo giocato bene tecnicamente e segnato quattro gol con altri due annullati per pochissimo. Continuiamo in questo modo, i ragazzi sono encomiabili per come lavorano. Da mesi giochiamo tre partite a settimana e sarà ancora così". Su Frattesi: "Abbiamo parlato, lui è stato il segreto lo scorso anno come Carlos Augusto e Asllani. Hanno giocato un po’ meno ma sono stati determinanti, non saremmo arrivati alla seconda stella senza di loro. In quelle partite in cui sostituivano i compagni non si era sentita la loro mancanza. E non c'era bisogno di sentire le sue parole: abbiamo un ottimo rapporto, si è guadagnato la Nazionale e poi l’Europeo. Ora ha avuto un problemino fisico, l’ha risolto e deve continuare così. Quanto ci serve? Tanto e lui lo sa".

