Il numero 10 del Barcellona rientrerà il 2 gennaio dalle vacanze a Rosario, sua città natale. Intanto si allena in palestra guardando al monitor i suoi gol e le sue giocate, come testimoniato da una foto già diventata virale. Un modo curioso per alimentare l'autostima

Ha chiuso il 2019 vincendo il sesto Pallone d'Oro della sua carriera e segnando nell'anno solare 44 reti con la maglia del Barcellona tra campionato e coppe, ma per Leo Messi neanche durante le ferie c'è spazio per il relax. Il club blaugrana ha concesso al numero 10 argentino qualche giorno di ferie in più rispetto al gruppo, con ritorno al lavoro fissato per il 2 gennaio. Così Leo è rimasto in Argentina, a Rosario, ma senza trascurare la forma fisica. Diverse persone lo hanno fotografato mentre si allenava in una palestra della sua città natale. Una delle immagini più curiose lo ritrae mentre corre sul tapis roulant. Nulla di strano, se non fosse che Messi ha di fronte a sé un monitor sul quale scorre una compilation di gol e giocate da lui realizzate con le maglie di Barcellona e Argentina.

Un modo curioso per alimentare l'autostima di chi ha vinto 35 trofei di squadra con il Barcellona in carriera, è stato 10 volte calciatore dell'anno nella Liga e ha conquistato in 11 occasioni il titolo di capocannoniere tra campionato spagnolo e Champions League. Lo scatto dell'utente Instagram @valenjure è stato ripreso da "433" ed è presto diventato virale. "Ero in palestra quando ho visto Messi che si allenava vedendo i gol di Messi" il post che accompagnava i due scatti fotografici. Tra una corsa e un selfie con gli utenti della palestra, nei confronti dei quali Messi si è dimostrato molto disponibile come testimoniato dagli scatti diffusi in rete, il numero 10 si prepara a modo suo per la prima partita del 2020, il derby contro l'Espanyol in programma allo stadio Cornellà-El Prat sabato 4 gennaio.