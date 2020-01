Il centrocampista spagnolo parla dei due allenatori che si stanno contendendo lo scudetto in Italia: "Conte è tra gli allenatori più duri che ho avuto, avergli fatto cambiare idea su di me è stata una delle soddisfazioni più grandi. Può vincere lo scudetto, è il migliore quando bisogna rilanciarsi. Sarri non è molto flessibile, ma è un brav'uomo"

Da gennaio scorso Cesc Fabregas gioca nel Monaco, squadra in cui si è trasferito dopo quattro stagioni e mezza al Chelsea. Gli ultimi sei mesi con i Blues, il centrocampista spagnolo li ha vissuti prevalentemente in panchina perché utilizzato pochissimo da Maurizio Sarri. Un trattamento nettamente differente rispetto a quello riservatogli da Antonio Conte nei due anni precedenti, quando Fabregas era stato un titolare fisso del Chelsea. Lo spagnolo ha parlato dei suoi ultimi due allenatori in Inghilterra, rispondendo su Twitter alle domande di alcuni utenti: "Conte è l'allenatore più duro con cui ho lavorato e ho sempre detto che avergli fatto cambiare idea su di me è stata una delle cose più soddisfacenti fatte in carriera. Ma ho dovuto tacere e sudare molto. Scudetto all'Inter? Perché no? Conte probabilmente è il miglior allenatore per le squadre che vogliono rilanciarsi e ha già creato un'identità nuova". Fabregas ha poi aggiunto Conte nella lista dei migliori allenatori avuti, insieme a Wenger, Mourinho, Aragonés, Del Bosque, Tito e Guardiola.

"Sarri poco flessibile, ma ha un buon cuore"

Decisamente diverso, invece, il commento su Maurizio Sarri. "Ha le sue tattiche e muore con quelle, diciamo che non è molto flessibile. Ma è un brav'uomo con un buon cuore", le parole del centrocampista. Con l'attuale allenatore della Juventus, Fabregas è stato impiegato appena sei volte in Premier League nella prima parte della scorsa stagione.