Il club di League Two conferma il suo occhio di riguardo verso l'ambiente e introduce un'altra grande novità: i giocatori indossano i parastinchi di bamboo al posto di quelli tradizionali fatti in plastica

Il tema dell'inquinamento ambientale continua ad essere di strettissima attualità. In attesa che un piano globale contribuisca a risolvere questo grande problema, c'è chi in piccolo fa il possibile per migliorare la situazione e rendere più vivibile il pianeta. Il Forest Green Rovers ne è una perfetta testimonianza. Il club di League Two inglese infatti, conosciuto e apprezzato come il più sostenibile al mondo anche dalla Fifa, continua il suo progetto verso l'obiettivo emissioni zero e recentemente ha aggiunto un ulteriore novità di grande rilievo: i giocatori utilizzano da qualche partita parastinchi di bamboo, un incentivo prezioso a combattere la plastica. "Il bamboo è una meraviglia naturale - ha commentato il presidente della squadra, Dale Vince -. È un materiale sostenibile che è incredibilmente forte e ultraleggero: lo rende perfetto per i parastinchi e anche per il pianeta e per i nostri giocatori. La riduzione dell'uso della plastica è una parte importante della lotta contro la crisi climatica e lo sport ha un ruolo vitale da svolgere in questo ambito".



L'utilizzo del bamboo non è esattamente un'innovazione per il club allenato da Mark Cooper. Lo stesso materiale, infatti, compone il 50% delle maglie da gioco, una divisa a strisce zebrate. Nel corso degli anni, inoltre, ha adottato la cucina vegana nella propria alimentazione, mentre lo staff del 'New Lawn' usa tosaerba a energia solare. Un progetto 'green' che, si spera, sarà emulato da altre società sportive.