Karius, di nuovo? Doppia papera in amichevole

Non c'è pace per l'ex portiere del Liverpool, ancora protagonista di un doppio errore nell'ultima amichevole contro l'Altinordu

Da Kiev alla Turchia. Karius combinaguai, di nuovo. Dopo le ormai famosissime papere nella finale Liverpool-Real del 2018, il portiere tedesco non è riuscito a invertire la rotta dei suoi errori clamorosi. Qualche grande parata, ma anche tante sviste. L'ultima (doppia) è arrivata in amichevole, col suo Besiktas in campo contro l'Altinordu, squadra della "serie B" turca. Al minuto numero 12' il primo errore, che costa il pareggio e il proprio nome sul tabellino, accanto alla voce "autogol". Cross dalla sinistra e palla che gli sfugge clamorosamente dalle mani. E dunque in rete. Un erroraccio che non è rimasto isolato nel match.