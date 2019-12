Sempre lui, il solito generosissimo Karius

Dopo un 2018 da dimenticare, a causa delle papere nella finale di Champions contro il Real Madrid che lo avevano segnato (facendolo entrare nella storia, purtroppo per lui dalla porta sbagliata), l’ex portiere del Liverpool, Loris Karius, aveva deciso di ripartire dal Besiktas. La musica non cambia: papere a ripetizione anche in Turchia, la migliore a settembre 2019 nel corso della partita di Europa League contro lo Slovan Bratislava, quando un tentativo di uscita a 30 metri dalla porta si trasforma in una comica. Non solo va a vuoto, ma nello slancio finisce per travolgere un compagno di squadra, l’unico che a quel punto avrebbe potuto salvare la situazione. Con due avversari fuori causa, per Sporar diventa un gioco da ragazzi andare a fare gol nella porta vuota.