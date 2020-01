Video hot, licenziato l'allenatore del Malaga Victor Sanchez del Amo

Con un comunicato, il club spagnolo ha ufficializzato il licenziamento dell’allenatore 43enne. Il provvedimento arriva dopo la sospensione, decisa in seguito alla diffusione di un video con contenuti sessuali in cui il protagonista era lo stesso Sanchez. La motivazione: “Motivi disciplinari. Il Club ha preso la decisione in seguito ai gravi danni causati dai recenti eventi extra sportivi”

Victor Sanche del Amo non è più l’allenatore del Malaga. Il Club spagnolo ha ufficializzato il licenziamento del tecnico, già sospeso nei giorni scorsi dopo la diffusione di un suo video con contenuti sessuali. Nel comunicato ufficiale della società le motivazioni: “Il Malaga ha profuso i suoi migliori sforzi per risolvere in modo amichevole la situazione, attraverso intense trattative con Victor Sanchez del Amo. Ma non è stato possibile arrivare a una soluzione consensuale. Per questo motivo il Club ha deciso di esonerare l’allenatore per cause disciplinari, in conformità con le normative vigenti. Il Club ha preso la decisione in seguito ai gravi danni causati dai recenti eventi extra sportivi, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sulla squadra e su tutta la società”

La vicenda

Ex centrocampista classe 1976, esterno cresciuto nel Real Madrid e apprezzato nelle sue stagioni al Deportivo La Coruña, l’allenatore degli andalusi era giunto la scorsa estate sulla panchina del club dopo le precedenti esperienze alla guida di Deportivo, Olympiacos e Betis Siviglia. Nei giorni scorsi era stato diffuso su internet un suo video con contenuti sessuali e per questo il Club aveva deciso la sospensione. Victor Sanchez del Amo, in seguito alla diffusione delle immagini, aveva subito denunciato l’accaduto e fornito su Twitter la sua versione: “"Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione. La questione è in mano alla polizia e io farò in modo di seguire le loro istruzioni. Ad ogni modo, voglio informare che condividere o diffondere un contenuto intimo di qualsiasi persona senza il suo consenso è un reato, che sia tramite social, messaggi o qualunque altra forma secondo quanto stabilisce l’articolo 97 del Codice Penale, con pene per coloro che diffondano contenuti personali senza il consenso della persona coinvolta. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno"