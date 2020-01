Coppa del Re, Ibiza-Barcellona 1-2: la doppietta di Griezmann salva il Barça

Ibiza – Barcellona 1-2

9’ Caballe (I), 72’ e 90+5’ Griezmann (B)

Ibiza (4-3-3): Parreno; Lopez, Fuente, Gomez, Grima; Perez, Nunez, Lara (dal 77’ Sibo); Caballe (dall’86’ Carbia), Rodado (dal 73’ Mendoza), Nascimento. All. Alfaro.

Barcellona (3-4-3): Neto; Sergi Roberto, Lenglet, Firpo; Semedo, Rakitic (dall’81’ Vidal), De Jong, Riqui Puig (dal 72’ Arthur); Perez (dal 59’ Jordi Alba), Griezmann, Ansu Fati. All. Setien.

Ammoniti: Lopez, Mendoza, Sibo, Ansu Fati, Nunez.

Arbitro: Pablo Gonzales Fuertes.

Il Barcellona supera i sedicesimi di finale di Coppa del Re, battendo l’Ibiza in una partita più complicata del previsto, considerando le due categorie di differenza che separano le squadre. Infatti, i padroni di casa passano in vantaggio dopo soli nove minuti: sul suggerimento da sinistra, Caballe si fa trovare pronto per calciare di prima e batte Neto sul palo lontano. Nel primo tempo la squadra di Setien è in balia: all’Ibiza viene annullata una rete a Rodado, per un fallo prima di calciare a rete, e prima dell’intervallo colpisce anche un palo con Nascimento. Nella ripresa, la qualità dei catalani emerge: al 72’ Griezmann realizza il pareggio grazie al preciso filtrante di De Jong che lo mette davanti a Parreno, che viene infilato in uscita. La stessa trama si ripete anche a fine recupero, stavolta a servire il francese è Jordi Alba e l’attaccante sigla a tempo scaduto il gol che qualifica il Barça ed evita ulteriori complicazioni.