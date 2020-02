La corsa alla finalissima si era interrotta l’11 luglio 2018 contro la Croazia, rivelazione del torneo poi battuta dalla Francia nell’ultimo atto. E pur senza aver raggiunto il 3° posto (raggiunto dal Belgio nella "finalina"), Gareth Southgate non può che conservare un ricordo positivo del Mondiale in Russia. Parliamo del Ct dell'Inghilterra, quarta forza nell’ultimo torneo e icona di tendenza al termine dell’appuntamento calcistico più seguito. Lo riporta il Sun che, indicando la sua scelta di stile, ha riconosciuto una fortunatissima strategia nei mesi seguenti al campionato del mondo.

Il panciotto che spopola

Secondo il tabloid britannico, Southgate ha incrementato i propri diritti d'immagine fino a 200mila sterline all'anno al termine del Mondiale. E il motivo va ricondotto all’elegante gilet blu indossato in ogni incontro dell’Inghilterra, look che è piaciuto eccome in patria tanto da raddoppiarne le vendite. Un capo d’abbigliamento a ruba e introiti inattesi come ribadito dal Sun: secondo i resoconti della FHS Promotions Ltd (la sua società per la gestione dei diritti d’immagine), il Ct inglese ha incassato 203.788 sterline nell’anno successivo alla competizione. La stima risponde ad un guadagno di circa 4mila sterline a settimana, entrate che si aggiungono allo stipendio da 3 milioni di sterline all’anno per il suo incarico sulla panchina dei Tre Leoni. In particolare, i dati relativi al 31 agosto 2019 hanno testimoniato una crescita vertiginosa dei ricavi da diritti d'immagine: l’aumento è 13 volte superiore rispetto all’anno pre-Mondiale, quando il dato rispondeva a 15.941 sterline. Così sostiene una fonte citata dal Sun: "Gareth si è davvero distinto durante la Coppa del Mondo con il suo gilet. Sembrava molto elegante ed è diventata una cosa a cui la gente pensa automaticamente quando lo vede. Ha fatto miracoli per la sua immagine e il suo conto in banca". E chissà che non voglia lanciare una nuova tendenza verso Euro 2020.