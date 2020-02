Spettacolare gol da centrocampo per il Monza Under 16. A segnarlo Luigi Caccavo, attaccante e capocannoniere con 15 reti. Nella partita contro il Gozzano, dopo aver subito gol del 3-2, il Monza (capolista nel girone) ristabilisce subito le distanze segnando il 4-2 direttamente da centrocampo alla ripresa del gioco. Si ringrazia per le immagini l'AC Monza. VIDEO