Un gol straordinario per idea ed esecuzione. Nel corso della partita tra le squadre Under 17 di Triestina e Lane Rosse Vicenza, Alberto Grancara, giocatore dei biancorossi, ha segnato una delle reti più veloci di sempre. Il giovane calciatore del Vicenza ha infatti impiegato appena 3 secondi per portare in vantaggio la sua squadra: direttamente da calcio d'inizio, Grancara ha visto il portiere avversario e ha deciso di provare la conclusione in porta da centrocampo. Il pallone ha preso una traiettoria perfetta e si è infilato in porta per la gioia dei compagni e lo stupore del pubblico presente sugli spalti. La partita è poi terminata 5-0 per il Vicenza, che guida la classifica del proprio girone