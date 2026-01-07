L'attaccante si trasferisce da svincolato nella squadra di Dubai: contratto di 2 anni e mezzo, che sarà depositato il prossimo 12 gennaio. Balotelli era fermo dopo l'esperienza al Genoa
Mario Balotelli riparte da Dubai. L'attaccante italiano, 35 anni, ha firmato con l'Al Ittifaq Fc, club degli Emirati Arabi Uniti. Per 'Super Mario', che era svincolato dopo l'esperienza al Genoa, contratto di 2 anni e mezzo. Sarà depositato il 12 gennaio, giorno in cui il trasferimento diventerà ufficiale. La partenza del giocatore è invece prevista per venerdì 9 gennaio.
Non solo Balo: anche il presidente e altri 2 giocatori italiani in rosa
L'Al Ittifaq sarà la 13^ squadra della carriera di Balotelli, tornato in Serie A nel 2024 fortemente voluto dall'allora allenatore del Genoa, Alberto Gilardino. Neanche il tempo di ambientarsi e il 'Gila' viene, però, esonerato, con l'arrivo di Patrick Vieira e un 'Balo' che finisce sempre più indietro nelle gerarchie. Gioca solo 6 volte, mai da titolare, per un totale di 56 minuti: l'ultima volta il 21 dicembre contro il Napoli, prima di uscire definitivamente dai radar e tornare nella lista degli svincolati. Ora la nuova avventura a Dubai, nel club del presidente italiano Pietro Laterza. In rosa troverà altri due connazionali: il 21enne difensore Gianluca Santini, con un passato nelle giovanili di Livorno e Spal, e il centrocampista classe 2000 Jacopo Da Riva, un prodotto del vivaio dell'Atalanta.