L'attaccante si trasferisce da svincolato nella squadra di Dubai: contratto di 2 anni e mezzo, che sarà depositato il prossimo 12 gennaio. Balotelli era fermo dopo l'esperienza al Genoa

Mario Balotelli riparte da Dubai . L'attaccante italiano, 35 anni, ha firmato con l'Al Ittifaq Fc, club degli Emirati Arabi Uniti. Per 'Super Mario', che era svincolato dopo l'esperienza al Genoa, contratto di 2 anni e mezzo . Sarà depositato il 12 gennaio, giorno in cui il trasferimento diventerà ufficiale. La partenza del giocatore è invece prevista per venerdì 9 gennaio.

Non solo Balo: anche il presidente e altri 2 giocatori italiani in rosa

L'Al Ittifaq sarà la 13^ squadra della carriera di Balotelli, tornato in Serie A nel 2024 fortemente voluto dall'allora allenatore del Genoa, Alberto Gilardino. Neanche il tempo di ambientarsi e il 'Gila' viene, però, esonerato, con l'arrivo di Patrick Vieira e un 'Balo' che finisce sempre più indietro nelle gerarchie. Gioca solo 6 volte, mai da titolare, per un totale di 56 minuti: l'ultima volta il 21 dicembre contro il Napoli, prima di uscire definitivamente dai radar e tornare nella lista degli svincolati. Ora la nuova avventura a Dubai, nel club del presidente italiano Pietro Laterza. In rosa troverà altri due connazionali: il 21enne difensore Gianluca Santini, con un passato nelle giovanili di Livorno e Spal, e il centrocampista classe 2000 Jacopo Da Riva, un prodotto del vivaio dell'Atalanta.