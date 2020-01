Città: Narni, proprio quella della leggenda di Narnia. Stadio: Moreno Gubbiotti. Campionato: eccellenza regionale umbra. Partita: Narnese-Guado Casacastalda. Attore protagonista: Andrea Bagnato. Attore non protagonista: il portiere Giunti. Secondi impiegati dal pallone per entrare in porta da inizio secondo tempo: 5. Metri percorsi dal pallone: più di 50. Una roba da Oscar, ma per la sceneggiatura non originale. Perché a Narni un gol così lo avevano incredibilmente già visto. Circa nove anni fa. Narnese-Casa del Diavolo 6 marzo 2011, allora il capolavoro era firmato Michele Virgilio. Ieri lui, oggi Bagnato. Domani chissà chi. Perché una cosa è certa, a Narni(a) le magie sono di casa.