FIFA 20, su Sky la eSports Academy di Lonewolf92. Tutto il corso disponibile on demand

Un viaggio completo nell’universo del gameplay FIFA. 22 episodi, già disponibili on demand e su Sky Go, oltre che su SkySport.it con una “lezione” a settimana. Mattia “Lonewolf92” Guarracino, videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA, ci svela tutti i trucchi per giocare come i pro player di FIFA 20

Si sa, in questo momento bisogna stare a casa. E allora, quale occasione migliore per fare qualche partita a FIFA 20? E magari, imparare qualche trucchetto da usare nelle sfide online su Ultimate Team. Da oggi è tutto più facile, perché su on demand (nella sezione "Mondo Sport") sono già disponibili i 22 episodi del corso SKY ESPORT con Mattia Guarracino e la sua eSports Academy.

Lonewolf92 (questo il nick con cui è conosciuto online) è un videogiocatore professionista da molti anni, ha vinto sei titoli italiani e dal 2017 gioca per la Sampdoria nei vari tornei organizzati dalla Ea Sports.

Chi non ha mai sognato di vincere tutte le partite di FIFA? Con questo corso, Mattia mette a disposizione tutta la sua esperienza per diventare bravi (quasi) come i pro player, guidandoci attraverso tutte le pieghe del gioco di calcio più famoso al mondo.

Nella sezione Matches scopriremo come organizzare la nostra Weekend League, mentre in Tactics impareremo i moduli migliori per tutte le situazioni di gioco. Nel terzo capitolo – Players – Guarracino ci rivela i giocatori migliori per tutti i budget (e i suoi preferiti), mentre le ultime due sezioni – Attacking e Defending – sono dedicate all’impostazione della fase offensiva e di quella difensiva.

Un viaggio completo in tutto il gameplay di FIFA per migliorare, imparare modalità che probabilmente non avremmo mai pensato di utilizzare e avvicinarsi pian piano a un livello sempre più alto.

Appuntamento dunque su on demand (sezione "Mondo Sport") e su Sky Go. Ogni settimana una puntata disponibile on line anche su SkySport.it. A partire da oggi. Poi fateci sapere come va!