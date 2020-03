7/30

FM 2020 TOUCH e MOBILE - Se invece preferite puntare su una versione meno dettagliata (dove non potrete permettervi di saltare nemmeno un allenamento della vostra squadra!), e se volete spendere di meno, Football Manager ha anche due versioni ridotte per godervi ugualmente uno spettacolare videogioco. La versione "Touch" (per tablet, al prezzo di 21,99 euro) ha un aspetto grafico del tutto identico alla versione pc, ma meno funzionalità di "controllo" del club. La versione "Mobile" (per smartphone, al costo di 9,99 euro) è un'edizione ancora più ridotta, ma tascabile per non perdere la magia del vero Football Manager.