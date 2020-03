Sky Sport, programmazione speciale dedicata alla Dea d'Europa: forza Bergamo!

Oggi su Sky Sport UNO sarà “Atalanta Day", un omaggio alla città italiana più colpita da Covid-19, con le partite più belle delle ultime stagioni in Serie A e in Europa e alcuni speciali con protagonisti giocatori e allenatore della Dea

Oggi Sky Sport dedicherà la propria programmazione alla città di Bergamo. Sarà un omaggio alla città e al suo legame con l’Atalanta. Un piccolo gesto di vicinanza per portare un po' di leggerezza e di conforto, in un momento molto difficile. Su Sky Sport UNO sarà possibile rivedere le partite più belle dell'Atalanta oltre a speciali dedicati. #OrgoglioItaliano che passa dalla forza di sapere affrontare i momenti di grande difficoltà, pronti a rialzarsi, forti del sapere che il resto del paese è al proprio fianco. In prima serata, sempre su Sky Sport UNO, è programmata la partita scelta da casa attraverso la votazione #SkySportYou.

Appuntamento quotidiano poi con #CasaSkySport: alle 14 sarà in collegamento Glenn Stromberg, il centrocampista di Göteborg che giocò nell’Atalanta dal 1984 al 1992.

Inoltre, su Sky Sport Arena, spazio al volley targato Bergamo e alle vittorie della Foppapedretti nel campionato italiano. E, alle 18, su Sky Sport24 ci sarà anche Francesca Piccinini, che ha indossato la maglia di Bergamo dal 1999 al 2012, vincendo quattro scudetti, due coppe Italia, tre Supercoppe italiane, cinque Champions League e una Coppa delle Coppe.