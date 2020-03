FIFA 20, eSports Academy: come diventare player verificato: i consigli di Lonewolf92

Iniziano su Skysport.it le "lezioni" di Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA): un percorso che vi porterà passo dopo passo a giocare come i pro player di FIFA 20. Un totale di 22 episodi già disponibili on demand e su Sky Go

Il primo passo per diventare un vero Pro Player è quello di ottenere il verificato FUT CHAMPIONS. Pensate che solo in Italia, quest'anno, ci sono 420 Player verificati, contando sia quelli che giocano su PS4 che su XBOX.

Una volta conquistato questo status si potrà partecipare alle qualifiche online che ti daranno la possibilità di competere in eventi come la "FUT CHAMPIONS CUP", il più grande torneo organizzato da EA, con in palio un montepremi di 200mila dollari!



Ma entriamo nel dattaglio. Per partecipare alla Weekend League bisogna ottenere 2000 punti FUT CHAMPIONS, guadagnabili attraverso la modalità Division Rivals. Più alta sarà la divisione in cui vi trovate e più punti riceverete per ogni partita disputata. Una volta raggiunti i punti richiesti potrete iscrivervi alla WL.

Ricordatevi che comincia ogni venerdì alle ore 7 e prosegue per tutto il weekend, fino alle 8 del lunedì seguente, mentre per poter riscuotere i premi dovrete aspettare le 9 di giovedì. Un consiglio: datevi traguardi graduali, è normale, le prime volte, fare dei risultati bassi ma grazie ai miei suggerimenti e tanta (ma tanta) pratica sono sicuro che raggiungerete i vostri obiettivi.

Quando riuscirete ad arrivare alle 27 vittorie dovrete iscrivervi attraverso il portale ufficiale di FIFA. Bene, fatto questo procedimento siete ufficialmente player verificati FUT CHAMPIONS e potrete partecipare a moltissime competizioni durante tutta la stagione. Per esempio, io quest'anno ho disputato tante qualifiche e competizioni nelle quali ho affrontato team del calibro di Movistar Riders, Faze Clan, Brondby eSports, Ajax eSports e Hashtag United.