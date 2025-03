Neymar convocato dal Brasile dopo un anno e mezzo

Protagonista dal suo ritorno in campo col Santos, l'attaccante 33enne è stato convocato dal CT Dorival Junior per le partite delle qualificazioni mondiali contro Colombia e Argentina. "Felice di essere tornato", ha commentato su Instagram il miglior marcatore all-time della Seleção (79 gol) dove mancava dall'ottobre 2023 contro l'Uruguay. Proprio in quella partita, Neymar si era infortunato gravemente al ginocchio sinistro

C'è anche Neymar tra i convocati del Brasile. Un ritorno importante in Nazionale quello dell'attaccante 33enne, che dopo l'esperienza all'Al-Hilal e il lungo infortunio si è ritrovato tornando a casa al Santos. Tre gol e non solo nel suo primissimo impatto nel Campeonato Paulista, bilancio sufficiente per il CT Dorival Junior che l'ha inserito tra i 23 giocatori che affronteranno Colombia (21 marzo) e Argentina (26 marzo) nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un doppio impegno complicato per il Brasile, attualmente 5° in classifica a -1 dai Cafeteros e soprattutto a -7 dall'Albiceleste capolista. Potrebbe diventare un fattore proprio lo scatenato Neymar, miglior marcatore all-time della Seleção (79 gol) e 2° solo a Cafu per presenze in Nazionale (128 contro 142). L'ex attaccante di Barcellona e Psg mancava in verdeoro da un anno e mezzo: ultima volta il 18 ottobre 2023 contro l'Uruguay, proprio quando subì la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.