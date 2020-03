Si è spento Michel Hidalgo, commissario tecnico della Francia dal 1976 al 1984. Aveva 87 anni e lottava da tempo con una malattia; il decesso non sembra essere riconducibile al coronavirus. Hidalgo sarà sempre ricordato per aver teorizzato e messo in pratica il "calcio champagne", un gioco dinamico e offensivo, esaltato dalla qualità di diversi calciatori tra cui Michel Platini. Arrivato in semifinale ai Mondiali dell'82, venendo eliminato clamorosamente dalla Germania Ovest, che rimontò il 3-1 e passò ai rigori, raggiunse la gloria due anni dopo. Nel 1984, infatti, Hidalgo riuscì a guidare la nazionale francese alla vittoria degli Europei, giocati proprio in Francia.