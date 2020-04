Oggi è "Totti Day" su Sky Sport Uno: una giornata dedicata all'ex capitano della Roma

Un sabato in compagnia del "Totti Day" su Sky Sport Uno. Continua l’appuntamento con #skysportclassic e #orgoglioitaliano con una delle storiche bandiere della Serie A.

Sarà un sabato per cuori forti, per cuori giallorossi, ma non solo. Perché Francesco Totti ha saputo far emozionare tutta la tifoseria italiana con le sue giocate e i suoi gol. Ha vestito la maglia della Roma per 28 anni e ieri, in esclusiva a Sky Sport24, ha ribadito che, anche se fuori da Trigoria, il suo cuore sarà sempre giallorosso.

Dai momenti pubblici dei trionfi a quelli privati come il suo matrimonio, alla celebrazione al Circo Massimo di uno scudetto e del titolo mondiale vinto a Berlino. Fino al suo addio all’Olimpico che ha tenuto incollati allo schermo – per chi non era allo stadio - migliaia di persone.

Su Sky Sport Uno sarà possibile rivedere tutto. Sarà infatti il "Totti Day". I momenti più belli e le partite memorabili. Inoltre, History Remix Speciale Totti che ripercorre tutta la sua carriera da giocatore e 2006 Campioni Rewind Italia-Australia, la partita che più lo ha visto protagonista al Mondiale di Germania.

Su Sky Sport Serie A sarà invece "I Signori del Calcio Day" con il meglio della produzione originale targata Sky Sport. E, visto che il 4 aprile è il giorno del 47° compleanno di Loris Capirossi, Sky Sport MotoGP lo celebra dedicandogli la programmazione della giornata. Su Sky Sport NBA ci sarà infine la giornata dedicata ai San Antonio Spurs.

#orgoglioitaliano, la programmazione del "Totti Day" su Sky Sport Uno