Continua la programmazione #SkySportClassic: oggi siamo negli anni ’70. Tra gli eventi che hanno fatto la storia di quegli anni ci sono sicuramente il Mondiale messicano e la partita del secolo: Italia-Germania 4-3. Ma non solo: ci sono leggende come Johan Cruijff, Bjorn Borg e Julius Erving, alias Doctor J. Vota l’evento o il tuo mito per rivedere quelle storiche imprese, domani sera, in prima serata, su Sky Sport Uno. C’è tempo fino alle 20 di stasera

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI