La lega ha votato per concludere la stagione di Championship, League 1 e League 2 con l’81% delle preferenze. Per la Premiership previsto un colloquio preventivo con tutti i club

La Scottish Professional Football League, l'ente che raccoglie tutti i club professionistici del calcio scozzese, ha dichiarato ufficialmente conclusa la stagione 2019/20 per Championship, League 1 e League 2, corrispondenti ai campionati dalla seconda alla quarta divisione, a causa dell’epidemia di coronavirus. La risoluzione è stata approvata dall'81% dei membri. Contestualmente sono state annunciate le tre squadre promosse, con il Dundee United che torna così in Premiership. La SPFL si dovrà pronunciare anche sul futuro della massima divisione: in tal senso è previsto un confronto con i club prima di prendere una decisione sul futuro del campionato.