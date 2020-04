Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Lombardia, prevista per oggi riunione per ipotesi riapertura

Orari di apertura scaglionati, settimana lavorativa spalmata su sette giorni e controlli anti-affollamento su mezzi pubblici. Sono queste le ipotesi per la riapertura al centro del tavolo con categorie produttive, sindacati e università che si riunirà stamattina in Regione Lombardia "per ipotizzare calendario e modalità delle riaperture. Si tratta degli Stati generali del Patto per lo sviluppo".