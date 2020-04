Con l'emergenza coronavirus che ha imposto lo stop a tutti i campionati, i calciatori devono pur trovare un modo per tenersi in allenamento e... godersi i propri cari. Il metodo studiato da Paul Pogba, però, è davvero divertente. Il centrocampista francese ha infatti pubblicato un video sul proprio profilo Instagram nel quale dribbla la mamma Yao con un tunnel. Un modo come un altro per non perdere il contatto con il pallone e mantenere sempre alto il livello della competizione, nonostante la signora Pogba non dimostri esattamente di essere un difensore all'altezza di Van Dijk o Maguire. Il campione francese ha completato il post con un messaggio, invece, molto serio rivolto a tutti i giovani: "Amiamo e godiamoci il tempo con i nostri genitori prima che loro lascino questo mondo". Una dimostrazione d'affetto nei confronti della propria famiglia, in un modo decisamente particolare.