Crisi Covid-19: il Wettingen si autoretrocede

L'interruzione del calcio sta mettendo in difficoltà diversi club. Intanto, dall'11 maggio gli atleti potranno tornare ad allenarsi e l'8 giugno potrebbe ripartire il campionato

L’interruzione del calcio sta mettendo in difficoltà diversi club, che non riescono a sostenere le spese ordinarie senza gli introiti derivanti dall’attività sportiva. È il caso del Wettingen, squadra della Seconda Lega Interregionale svizzera, appartenente al Canton Argovia (distretto di Baden). Il club, al secondo posto in campionato, ha deciso di autoretrocedere per le complesse condizioni economiche in cui versa.

Svizzera, calcio verso la ripresa

Intanto, in Svizzera si comincia a delineare un calendario per la ripresa del calcio. Dall’11 maggio infatti gli atleti professionisti potranno tornare ad allenarsi, mentre i dilettanti massimo in gruppi di 5 persone. La prima ipotesi per la ripartenza del campionato locale è per l’8 giugno.

Il precedente col Napoli

Un tempo, il Wettingen era un club di vertice del calcio svizzero. Lo conferma il precedente con il Napoli campione in carica, risalente alla Coppa UEFA 1989/90 (edizione vinta dalla Juventus) nei sedicesimi di finale. Gli elvetici riuscirono addirittura a strappare un pareggio nella gara d'andata, mentre gli azzurri si imposero poi al San Paolo per 2-1 superando il turno.