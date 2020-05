Oskar ricorda il Grande Torino: "Eroi resi eterni"

Quattro maggio: una data che ogni anno si tinge di due colori, il nero del lutto e il granata del mito. Ogni anno la ricorrenza della tragedia di Superga è un giorno della memoria per tutto il calcio italiano che si alimenta di nuovi ricordi, testimonianze, affratellamenti al di là delle tifoserie. Una memoria indelebile anche per chi non c’era ed è nato anni dopo, come Oskar, al secolo Oscar Giammarinaro, leader e voce degli Statuto, il gruppo musicale torinese di nota fede granata e autore dell'inno “Cuore Toro”.

"La mia passione per la maglia granata nasce proprio da un anniversario della tragedia del Superga come quella che si celebra oggi. Avevo solo cinque anni, non andavo ancora a scuola, ma ricordo che il 4 maggio veniva vissuto come un giorno di lutto in casa mia. Allora chiesi a mia madre il perché e lei mi raccontò la storia di quella squadra invincibile che morì tutta insieme come per un incantesimo maligno. Era come una favola, una favola nera, con questi eroi resi eterni e che nessuno avrebbe mai più potuto sconfiggere. Per me fu una emozione fortissima che è sempre rimasta scolpita nella mia mente.

Dunque un lutto ereditato da chi lo aveva vissuto direttamente. "Proprio così. Nel ’49 mia madre andò a piedi sul luogo della tragedia, insieme a tanti altri torinesi. Vide o credette di vedere resti del velivolo, tracce dell’incidente, poi andò ai funerali e ancora oggi, che ha 94 anni, ogni anno li rivive. Dunque è come se lo avessi vissuto anche io quel fatto. Infatti il 4 maggio non prendo mai impegni e tra le 16.30 e le 17.30, ora della tragedia, non parlo con nessuno".

Non potevi che diventare un tifoso del Toro. "Naturalmente, anche se ero affascinato dal legame familiare tra Valentino Mazzola e suo figlio Sandro che giocava nell’Inter ed era diventato calciatore, così pensavo allora, per completare ciò che il padre aveva iniziato. D’altra parte il nostro orgoglio granata, la nostra appartenenza, va ben al di là del fatto calcistico".