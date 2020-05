Sky Sport Uno, da oggi al via "Goal Week"

Archiviato il Mondiale 2006 e festeggiata la vittoria azzurra contro la Francia è ora di fare un’abbuffata di gol. Da oggi infatti su Sky Sport Uno parte “Goal Week”: un’intera settimana con tutti i gol dei più grandi attaccanti degli ultimi anni. Migliaia di reti, dalle più recenti a quelle del passato. Tra questi, Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Higuain, Dzeko, Insigne e Immobile, oltre ad alcuni campioni di ieri, come Totti, Del Piero, Van Basten, Kaka, Milito, Cassano e Di Natale.

In ogni momento della giornata potrete rivedere un gol. Si parte dunque lunedì 4 maggio con i gol di questa stagione firmati da Ciro Immobile, poi Lukaku, Cristiano Ronaldo, Higuain, oltre alle più belle reti di quest’anno dell’Europa League e quelli dell’ultimo quadriennio di Champions.

Martedì 5 maggio un’altra raffica di gol, da mattina fino a sera: è il turno di Insigne e Quagliarella. Poi tutti i gol di Dybala con la maglia della Juventus e quelli di Ibrahimovic segnati in Serie A. Da non perdere poi tutti i gol (e sono tanti!) segnati in Champions da Messi. E ancora: le reti più belle della Premier League e quelle di tutti i tempi in Champions ed Europa League.

La giornata di mercoledì sarà un salto nel passato fino ai gol del presente: da Kakà a Lukaku, da Cassano a Ibra, passando da Alex Del Piero. E ancora: lo speciale tutti i gol di CR7 segnati in Champions League. Giovedì 7 maggio tutte le reti di Totti, Luca Toni, Rocchi e Belotti, poi i gol più belli di Quagliarella e De Rossi. Ancora spazio ai top gol della Premier e alla top gol del decennio 2010-2019 della Serie A.

Venerdì 8 maggio potrete rivdere tutti i gol di Gilardino in Serie A e quelli di Edin Dzeko in giallorosso; poi quelli di Cavani e di Totò Di Natale in bianconero. Lo spazio amarcord è dedicato a tutte le prodezze di Marco Van Basten.

Infine, durante il weekend verrà riproposto- per chi se lo fosse perso- il meglio della settimana: appuntamento, dunque, sul canale 201. Vi aspettano una caterva di gol!