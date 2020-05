6/25

ALBERTO LIBERTAZZI e ALESSANDRO DEL PIERO. Restando in bianconero, come dimenticare l'inusuale coppia che si è vista all'opera per pochi minuti tra Europa League e Serie A. La stagione è la 2010-11, quella che anticipa l'inizio del ciclo scudetti della Juve. Libertazzi, invece, non avrebbe in seguito più giocato con la Vecchia Signora