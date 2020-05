Copenhagen, stadio diventa una scuola per bambini

Lo stadio non può ospitare pubblico sugli spalti a causa dell'emergenza coronavirus? In Danimarca hanno la soluzione per rendere comunque utili le tribune. L'idea è del Copenhagen , che ha deciso di mettere i posti a sedere del Telia Parken, impianto da 38065 posti che ospita le partite casalinghe del club e della nazionale danese, a disposizione di 200 studenti che frequentano la quarta e la quinta elementare di una scuola cittadina, la Øster Farimagsgades . Gli alunni potranno utilizzare l'impianto per sette settimane e seguire le lezioni con vista panoramica sul terreno di gioco, rispettando le norme sul distanziamento sociale.

"Aiutiamo i ragazzi a vincere le loro sfide"

"Ora che non possiamo riempire lo stadio di spettatori per una partita di calcio, è bello poter aiutare gli altri a vincere le loro sfide durante questo periodo" spiega una nota diffusa dal club danese, che ha raccontato con un video postato sul sito ufficiale e sui propri canali social il primo giorno di scuola allo stadio per i 200 alunni. Una giornata iniziata con i giovani studenti che hanno cantato in coro l'inno nazionale, prima di entrare in tribuna Vip e godersi la prima lezione sui banchi del Telia Parken. "In questo modo gli studenti dovrebbero poter completare gli studi entro la pausa estiva - è il commento di Lars Bo Jeppesen, direttore della società che gestisce lo stadio del Copenhagen - con le nuove linee guida delle autorità nella loro scuola non c'è spazio a sufficienza". Un'iniziativa unica nel suo genere, in una nazione che sta provando a ripartire anche attraverso le iniziative delle società di calcio. Nei giorni scorsi il Midtjylland ha spiegato di essere al lavoro per far assistere alle partite al drive-in nel parcheggio dello stadio, mentre l'Aarhus vuole portare i tifosi in campo con Zoom, allestendo tribune virtuali allo stadio.