Mignolet: "Noi, campioni via... messaggio!"

Il portiere del Club Brugge sul titolo vinto in Belgio: "Abbiamo saputo di essere campioni via messaggio, ho bevuto un bicchiere di champagne in famiglia e nient'altro. Avrei preferito festeggiare con i miei compagni e con i tifosi"

Il Club Brugge è una delle squadre che hanno vinto il titolo durante l'emergenza coronavirus. Il campionato belga è stato ufficialmente chiuso e la squadra nerazzurra, prima al momento della sospensione, ha quindi vinto la Jupiler League. Ma com'è vincere un titolo senza giocare? Ha raccontato questo particolare modo di trionfare Simon Mignolet, ex portiere del Liverpool attualmente proprio al Club Brugge. "Abbiamo saputo di essere campioni via messaggio – le sue parole al Times - Non è che si potesse far molto per festeggiare. Io ho un bevuto un bicchiere di champagne insieme alla mia famiglia e praticamente la festa è finita".

"Avrei voluto festeggiare con compagni e tifosi"

Nonostante il momento, i calciatori del Club Brugge possono vantare un nuovo titolo da inserire del palmarès oltre ad avere la certezza della qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Resta però il rammarico di non aver potuto celebrare nel migliore dei modi questi successo: "Certo, ci sentiamo campioni – prosegue – ma è tutto diverso. Dopo un successo vorresti solo festeggiare con i tuoi compagni in campo, con lo staff e con i tifosi, con tutti quelli che hanno a cuore le sorti del club. Il mio disappunto è soprattutto questo", conclude il portiere.