19/20 ©Ansa

2) ROBERT LEWANDOWSKI: 7 gol segnati in 15 partite



Meglio averlo come compagno che come avversario. Dal 2014 insieme al Bayern, Neuer e il bomber polacco si erano affrontati in precedenza in Bundesliga: non può che spiccare la tripletta di Lewa il 12 maggio 2012, 5-2 del Borussia Dortmund che trionfò nella finale di Coppa di Germania