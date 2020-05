Non solo Wolfsburg-Borussia Dortmund (diretta su Sky Sport Football) nel pomeriggio della Bundesliga. In campo altre tre partite: attenzione a Gladbach-Bayer Leverkusen, sfida tra avversarie in zona Champions. Il Friburgo di Grifo ospita il Werder Brema, pericolante come il Paderborn che affronta l'Hoffenheim. Diretta Gol è in esclusiva su Sky Sport Uno

