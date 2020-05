Il calcio riparte in Turchia. La federcalcio locale, infatti, ha comunicato che il 12 giugno ricomincerà la Super Lig, in accordo con i 18 club che la compongono. Nella riunione federale sono stati completati gli studi sulle misure di sicurezza da adottare e le necessarie modifiche ad un protocollo che verrà presto reso pubblico. All'interno della nota apparsa sui canali ufficiali della TFF, viene anche annunciato che sarà possibile effettuare cinque sostituzioni secondo i criteri determinati nelle scorse settimane dall'IFAB e che è stato raggiunto un accordo con lo sponsor principale del campionato turco, Turkish Airlines. Sarà disputata anche la coppa nazionale, che si giocherà in turni infrasettimanali: restano due semifinali di ritorno (programmate per il 16 e il 18 giugno) e la finale.