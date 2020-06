Un vero e proprio focolaio di coronavirus è stato registrato nel Karpaty Lviv, club di prima divisione ucraina. Lo stesso club e la federazione hanno comunicato che 25 persone sarebbero risultate contagiate, circa la metà di quelle esaminate. "Dopo aver ricevuto i risultati dei test ripetuti fatti alla squadra, allo staff e ai dipendenti, dobbiamo dichiarare un focolaio di Covid-19. Il laboratorio ha certificato che poco meno della metà degli esami sono risultati positivi (sono state testate in totale 65 persone). Tutti gli infetti sono a conoscenza dei risultati e sono isolati sotto controllo medico. Secondo il protocollo, la situazione della squadra è stata prontamente segnalata alla Federcalcio ucraina e alla Premier League. Il club è stato messo in quarantena per almeno due settimane e gli allenamenti sono stati cancellati" si legge nella nota ufficiale del Karpaty Lviv. Per questo motivo sono state rinviate le prossime due sfide, contro Vorskla e Dnipro.

L’appello del club

All’interno del comunicato, il Karpaty Lviv ha voluto anche lanciare un messaggio: "Facciamo appello alle massime autorità calcistiche affinché non venga interrotta la stagione e ci appelliamo anche agli altri club ucraini, che siano il più responsabili possibile nel testare giocatori, allenatori e personale. Nessuno è assicurato contro il rischio di infezione. Speriamo che al termine della quarantena, i giocatori sani possano riprendere il processo di allenamento e finire il campionato".