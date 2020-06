Ufficiale anche la ripresa del campionato russo: si riparte il 19 giugno per finire il 22 luglio, mentre il 25 luglio si giocherà la finale della coppa nazionale. Alla fine della Premier League mancano otto giornate e lo Zenit è in testa con nove punti di vantaggio

Il calcio riparte anche in Russia. La Premier League russa riprenderà le proprie attività il 19 giugno, quando si giocherà la sfida tra Krylia Sovetov e Akhmat. Si ripartirà dunque dalla 23^ giornata e se ne dovranno giocare altre otto per portare a termine la stagione. L'ultima giornata di campionato si disputerà il 22 luglio. Per quanto riguarda la coppa nazionale, tra il 23 e il 25 giugno si giocheranno i quarti di finale, 18-19 luglio le semifinali e il 25 ci sarà la finale.

Campionato russo, dov'eravamo rimasti

La Premier League russa si è fermata a metà marzo: l'ultima gara giocata è stata Tambov contro Kryliya Sovetov il giorno 16, valida per la 22^ giornata di campionato. Si ripartirà dunque dalla 23^, con lo Zenit San Pietroburgo in testa alla classifica con nove punti di vantaggio sulle seconde Lokomotiv Mosca e Krasnodar.