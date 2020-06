Conte: "Dati incoraggianti, ma serve prudenza"

NBA, pronta proposta finale per il ritorno in campo

La NBA si prepara a definire la proposta per tornare in campo. Il commissioner Adam Silver sottoporrà ai proprietari il formato a 22 squadre, con 8 partite di regular season per ciascuna e un mini-torneo play-in per l’ottavo posto solo nel caso in cui la distanza tra le squadre sia inferiore a 4 partite. QUI L'APPROFONDIMENTO