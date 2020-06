Oggi è "Maradona Day" su Sky Sport Uno

Un’intera giornata dedicata a "El Pibe de Oro": una raccolta di documentari, speciali, tra cui il primo passaggio di “Maradona by Kusturica”, terzo appuntamento di #SkyBuffaPresenta. Ma anche partite storiche come Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986

Oggi, venerdì 12 giugno, su Sky Sport Uno sarà “Maradona Day”: documentari, speciali (tra cui il primo passaggio di “Maradona by Kusturica”, terzo appuntamento di #SkyBuffaPresenta), oltre che partite storiche per raccontare colui che con le sue imprese ha scritto la storia del calcio e dello sport mondiale.

Sarà l’opportunità per rivivere alle 12.45 e poi anche alle 20.45 ed a mezzanotte e mezza, le emozioni di Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986 con il commento originale di Victor Hugo Morales. Proprio in quell’occasione nacque il termine Mano de Dios, a indicare la rete segnata di mano da Maradona ai danni dell’Inghilterra. Nella stessa partita Maradona segnò anche quello che passò alla storia del calcio come il gol del secolo, reso ancor più spettacolare grazie all’irripetibile telecronaca di Victor Hugo Morales, celebre giornalista e telecronista uruguaiano, protagonista dell’incontro con Federico Buffa (alle 11.45 e 19.45, “Buffa e Morales – Storie di Futbol”).

Alle 18.15, la riproposizione dello speciale del 2005, “La Noche del 10” presentato da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo: chiacchiere, musica e per la prima volta insieme in tv Maradona e Pelé, i due più grandi calciatori del ‘900.

Alle 22.30, appuntamento con #SkyBuffaPresenta: “Maradona by Kusturica”, documentario del 2008 diretto da Emir Kusturica, presentato il 20 maggio 2008 fuori concorso al 61° Festival di Cannes. Di scena i luoghi dove lo stesso Maradona visse, rivisitati dall’ex calciatore con il regista. La parabola viene ripercorsa tra Buenos Aires, Napoli, Cuba. Dalle umili origini al suo esordio nell’Argentinos Juniors ai momenti più alti, lo scudetto con il Napoli nel 1990, il Mondiale vinto con la Nazionale argentina nel 1986 in Messico e quelli più bassi, come la squalifica ai Mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti d’America per positività all’efedrina.