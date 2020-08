Il 7 settembre compirà 40 anni, ma quel giorno Emre Belözoglu sarà già un ex calciatore. Il centrocampista ex Inter ha detto basta con il calcio giocato, annunciando il ritiro con una lunga lettera postata dal Fenerbahçe sui propri canali ufficiali: "Sarà la mia ultima stagione", aveva detto e così è stato. L'ha conclusa con 26 presenze, 3 gol e 5 assist. Era l’ultimo giocatore ancora in attività ad aver giocato la famosa partita del 5 maggio del 2002, quando l’Inter perse lo scudetto all’ultima giornata contro la Lazio: "Quando ero bambino, avevo solo un sogno, essere un calciatore. Non ho mai sognato nulla di diverso - ha scritto Emre nella sua lettera - vorrei ringraziare Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid e Başakşehir. Tutti i miei allenatori e tutti i miei compagni-fratelli. Do l'addio al calcio, con dolore e gioia. Chi ha giocato mi capirà. Sebbene sia una decisione difficile, so che ogni addio è un mezzo per un nuovo inizio".