Il dolore per la perdita di Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni di origini capoverdiane massacrato di botte fino alla morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso, non si esaurirà tanto facilmente nella piccola comunità di Paliano, il paese nel quale viveva coi suoi familiari. Così come l’indignazione del resto d’Italia, che ha assistito sgomenta e partecipato commossa, seppur da lontano, a una vicenda aberrante che deve lasciare il segno e far riflettere su un modo sempre più assurdo, quello basato sulla violenza e sulla prevaricazione, di condurre l’esistenza umana. E un segno ben tangibile per ricordare Willy e fare vivere per sempre il suo esempio l’ha voluto lasciare, al pari di tanti suoi colleghi grafici e artisti, anche lo street artist HarryGreb, che a Paliano ha dedicato un murale alla memoria del 21enne tifosissimo della Roma e ritratto, non a caso, con la nuova maglia della sua squadra del cuore. Quella che da sempre sognava di indossare e dalla quale ora non si separerà più.