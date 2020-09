Verona-Roma, dove vedere la partita in tv

Inizia subito forte la nuova Serie A, che nel secondo anticipo del sabato mette davanti Verona e Roma, due squadre che vogliono confermare e migliorare quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Curiosità per capire se Fonseca punterà su Dzeko, al centro della trattativa di mercato con la Juve, e anche per i diversi giocatori che durante questa sessione di trattative ancora in corso hanno cambiato maglia passando dal Verona alla Roma e viceversa, su tutti Kumbulla.