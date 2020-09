Tutti gli aggiornamenti sulle probabili formazioni del primo turno dell'anno direttamente dagli inviati di Sky Sport. Giornata nella quale fanno il loro debutto con la nuova maglia tanti nuovi arrivati dal mercato TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Dopo 48 giorni di pausa tra una stagione e l'altra, ecco che torna il campionato di Serie A. La prima giornata si apre alle 18 di sabato 19 settembre, con Fiorentina-Torino: subito un nuovo allenatore impegnato, si tratta di Giampaolo al suo esordio in granata. A seguire, alle 20.45, il Verona ospita la Roma: le due squadre si sono scambiate (con tempistiche diverse) i due difensori Cetin e Kumbulla. La prima domenica di campionato si aprirà invece con Parma-Napoli, debutto di Osimhen in Serie A. Alle 15 il nuovo Genoa di Maran, ricco di nuovi acquisti, accoglie una neo-promossa: è il Crotone di Stroppa, tra i club più attivi sul mercato. Sassuolo-Cagliari sarà alle 18, mentre chiuderà il programma domenicale Juve-Samp, con la prima panchina di Pirlo in A. Lunedì sera a San Siro si giocherà Milan-Bologna. Le rimanenti 3 partite (Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta) si giocheranno il 30 settembre. Vediamo quindi la situazione squadra per squadra, ricordandovi di consultare anche la nostra pagina dei "Campetti" per avere un riassunto grafico di schieramenti, infortunati, indisponibili e squalificati.

FIORENTINA-TORINO, sabato ore 18

Fiorentina, la prima di Bonaventura in viola Iachini affronta i granata con un 3-5-2 che dovrebbe vedere, davanti a Dragowski, una difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Difficile ipotizzare l'impiego dal 1' dell'ultimo arrivato, Borja Valero, mentre tutto lascia pensare a un debutto in viola da titolare per Jack Bonaventura. Pochi dubbi sull'impiego di Pulgar e Castrovilli. Le corsie esterne saranno occupate da Lirola e Biraghi, in vantaggio su Lirola. Attacco Kouamè-Ribery.

Torino, subito Murru e Linetty Giampaolo debutta in granata proponendo subito due sue "fedelissimi". Murru e Linetty, che aveva allenato alla Samp, saranno titolari nel 4-3-1-2 che avrà come riferimento offensivo il tandem Zaza-Belotti, supportato da Berenguer. In difesa Nkoulou e Bremer potrebbero essere impiegati come centrali di difesa nel caso in cui Izzo venisse schierato da terzino destro. Se invece in questa posizione dovesse spuntarla Vojvoda, allora Izzo prenderebbe il posto di Bremer. Meité e Rincon certezze a centrocampo.

VERONA-ROMA, sabato ore 20.45

Verona, c'è l'ex Cetin Juric affronta la nuova stagione senza i due difensori "rivelazione" della scorsa annata: le cessioni di Rrahmani al Napoli e di Kumbulla proprio alla Roma, stimolano l'allenatore croato a far sbocciare nuovi talenti. Un candidato a diventare un perno della difesa dell'Hellas è l'ex giallorosso Cetin. Nello stesso reparto non vedremo il nuovo acquisto Magnani, mentre a centrocampo potrebbe esordire in gialloblù Tameze, che passa da Gasperini al suo allievo. Aspettative alte dal nuovo arrivo Benassi, che assieme a Zaccagni avrà il compito di completare il lavoro offensivo di Di Carmine.

Roma, Pedro pronto all'esordio in A Ufficializzato Kumbulla, per il debutto assoluto è più probabile vedere l'arretramento di Cristante, con Mancini e Ibanez. Fonseca avrà modo di lavorare con l'albanese e inserirlo con pazienza nei suoi schemi. A centrocampo Diawara candidato ad affiancare Veretout, con Lorenzo Pellegrini avanzato al fianco di Mikhitaryan alle spalle di Dzeko. Salutato Under, pronto a debuttare in A (magari a partita in corso) lo spagnolo Pedro. Infortunati Zaniolo e Perotti, indisponibili Bruno Peres e Carles Perez.

PARMA-NAPOLI, domenica ore 12.30

Parma, Liverani senza lo squalificato Kurtic Il suo Lecce è retrocesso ma Fabio Liverani resta in A, ereditando una squadra che non può più contare su Kulusevski. Il primo appuntamento del nuovo campionato vede gli emiliani opposti al Napoli, partita speciale per gli ex Sepe e Grassi. Saranno entrambi titolari: il portiere avrà davanti a sé Bruno Alves e Iacoponi. A centrocampo è quadi certo l'impiego di Hernani e Brugman, con Kucka trequartista alle spalle di Gervinho e Inglese.

Napoli, attesa per Osimhen All'eterno ballottaggio Ospina-Meret, un'imprevedibilità che rappresenta una costante per i fantallenatori, quest'anno si potrebbe aggiungere l'incognita del tridente: Politano, Mertens, Insigne, Osimhen, sono 4 nomi per 3 maglie, senza contare Petagna e Lozano che nelle gerarchie partono un po' dietro. In difesa si è aggiunto Rrahmani che però potrebbe aver bisogno di tempo per entrare nei meccanismi richiesti dall'allenatore. Koulibaly è sicuro del posto, Manolas in ballottaggio con Maksimovic. Centrocampo con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski favoriti per partire titolari.

GENOA-CROTONE, domenica ore 15.00

Genoa, probabile debutto dal 1' per uno tra Zajc e Badelj Quella di Maran è tra le squadre più attive sul fronte degli acquisti: soltanto nella giornata di mercoledì il club ligure ha ufficializzato Zajc, Goldaniga, Asoro, Melegoni e Badelj, che si sono aggiunti a Czyborra. Tra questi, contro il Crotone, potrebbe debuttare dal 1' lo sloveno ex Empoli, adatto a ricoprire il ruolo di trequartista. In attacco la certezza è Pandev. Confermato tra i pali Perin, che potrà contare sulla coppia di centrali Biraschi-Zapata. A centrocampo favoriti Sturaro, Schone e Lerager. Squalificati Masiello e Cassata.

Crotone, diversi volti nuovi Stroppa può disporre di tanti acquisti già arrivati, come Magallan, Cigarini, Eduardo Henrique e Vulic che ambiscono tutti alla titolarità. In attacco Simy è l'unico sicuro del posto: in pole per affiancarlo c'è Messias, più difficile l'impiego dall'inizio dei nuovi Riviere e Dragus.

SASSUOLO-CAGLIARI, domenica ore 18.00

Sassuolo, squalificato Peluso. Rogerio c'è De Zerbi ha recuperato Berardi, che aveva accusato un problema al polpaccio. Assieme a lui ci saranno Djuricic e Haraslin a supporto dell'unica punta Caputo. In mezzo al campo Locatelli dovrebbe farcela, affiancato da Obiang. Nella difesa a 4 Rogerio si prende la corsia sinistra, a destra ballottaggio Toljan-Muldur. Squalificato Peluso, assenti Magnanelli e Boga (risultato positivo al Covid-19).

Cagliari: out Pereiro, Ceppitelli e Cerri Definito l'acquisto di Tripaldelli proprio dal Sassuolo, Di Francesco può disporre anche degli altri nuovi acquisti Zappa, Marin e Sottil. Il centrocampista romeno e l'ex viola sono seriamente candidati a un posto da titolari. Il centrocampo dovrebbe essere completato da Rog e Nandez, mentre il tridente offensivo vedrà le certezze Joao Pedro e Simeone. Ceppitelli reduce da positività al coronavirus, in difesa potrebbe toccare a Walukiewicz.

JUVENTUS-SAMPDORIA, domenica ore 20.45

Juve, subito due nuovi in campo dal 1' Arthur e Kulusevski pronti alla loro prima partita in A con la maglia della Juve. Lo svedese, reduce da una splendida annata con il Parma, farà parte del tridente d'attacco assieme a Ronaldo e Dybala. L'ex Barcellona, invece, sarà affiancato a centrocampo da Rabiot e Bentancur. In difesa ci si aspetta di vedere Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Indisponibili De Ligt e Bernardeschi.

Samp, Gabbiadini out Ranieri affronterà Pirlo schierando il consueto 4-4-2: davanti ad Audero dovrebbero trovare posto dal 1' Bereszynski, Yoshida e Augello. C'è un ballottaggio Tonelli-Colley. Quasi certi di una maglia da titolare Thorsby ed Ekdal, in un centrocampo completato da Depaoli e Jankto. Per quanto riguarda l'attacco, Gabbiadini è indisponibile quindi si va verso il tandem Quagliarella-Bonazzoli, con Ramirez in panchina. Non ci saranno volti nuovi, se non consideriamo Verre, rientrato dalla stagione in prestito al Verona.